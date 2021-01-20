شكراً.. محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عن مكرمة جديدة للبطولة أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم خاص لجميع المشاركات في سباق الإماراتيات الهواة اللواتي أكملن مسافة السباق البالغة 75 كيلومتراً.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة للبطولة ومكارم سموه المستمرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي وضعت البطولة في الصدارة وزيادة عدد المشاركين والسباقات، حيث أصبحت تضم حتى الآن 6 سباقات متنوعة ضمن النسخة الخامسة من البطولة التي تقام برعاية وتوجيهات ودعم وحضور سموه، في منطقة سيح السلم في دبي.

تهنئة

وزف الفلاسي، نبأ مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جميع الفتيات المشاركات اللواتي أنهين السباق، مؤكداً أن هذه المكرمة الجديدة تأتي ضمن المكارم العديدة والمستمرة من سموه للبطولة عموماً وللفتيات خصوصاً، حيث تفضل سموه بتكريمهن للعام الثاني على التوالي.

دعم

وقال الفلاسي: هذه البطولة اكتسبت قيمتها ومكانتها من دعم ورعاية سموه الذي وجه بتنظيم البطولة، ووفّر لها كل سبل الدعم والنجاح، كما يشرفنا سموه بحضور جميع السباقات شخصياً ومتابعتها في الميدان، وهو الأمر الذي جعل البطولة هي الأهم في الدولة والمنطقة والأعلى على الإطلاق في جميع سباقات الهواة للدراجات الهوائية، وقاد كل ذلك إلى زيادة كبيرة في أعداد ممارسي رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، كما تضاعف عدد السباقات في النسخة الخامسة للحدث.

تنافس

وكشف عمير بن جمعة الفلاسي، أن المكرمة ستشمل المشاركات اللواتي أنهين مسافة السباق البالغ 75 كلم، وقدمن مستوى تنافسياً قوياً يعكس مدى الجدية والإصرار والتحضيرات التي قامت بها المتسابقات من أجل هذا الحدث، وستكون المكافأة موزعة حسب الترتيب النهائي للسباق، وكان السباق الذي أقيم الأسبوع الماضي شهد مشاركة 89 فتاة إماراتية، وشهد فوز الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم بالمركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني عائشة فولاذ من فريق «بي أر»، ونالت شهلة الحوسني من شرطة دبي المركز الثالث.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل في سباق النخبة للسيدات، الذي سيقام بصورة تجريبية للمرة الأولى في شهر فبراير المقبل.

ويغلق اليوم باب التسجيل في سباق الهواة الإماراتيين الثالث هذا الموسم ضمن البطولة، والذي سيقام يوم 25 يناير الجاري.

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