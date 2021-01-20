حمدان بن محمد يشهد تحدي هجن الشيوخ في المرموم

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ في رابع أيام مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم، وتابع سموه أولى مواجهات هجن أصحاب السمو الشيوخ في المهرجان في سن اللقايا لمسافة 5 كلم في الفترة المسائية التي تضمنت إقامة 17 شوطاً بحضور العديد من محبي سباقات الأصايل من الإمارات ودول الخليج.

وجاءت ضربة البداية عن طريق «العاصمة» بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري في شوط الأبكار المحليات، والتي فازت بأول الأشواط مسجلة زمناً قدره 7.18.5 دقائق، وهيمنت «الشاهينية» بشعار هجن العاصفة على صدارة الشوط الثاني بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 7.22.3 دقائق، وأضاف «شاهين» الانتصار الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلاً زمناً قدره 7.15.4 دقائق، وانتزع «شاهين» بشعار هجن العاصفة المركز الأول في الشوط الرابع بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 7.19.3 دقائق.

وفي بقية الأشواط للمحليات والمهجنات، واصلت هجن العاصفة تألقها بعد فوز «الشاهينية» بصدارة الشوط الخامس بقيادة غياث الهلالي، ونالت «الشاهينية» لهجن زعبيل صدارة الشوط السادس بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، وحلق «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري بصدارة الشوط السابع، وحقق «نايد» لهجن الرئاسة المركز الأول في الشوط الثامن بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، ونالت «محبة» بشعار الرئاسة وبقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري صدارة الشوط التاسع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز