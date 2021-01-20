زبيغنيو يقود «طائرة» النصر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ضم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي النصر إلى صفوفه، المحترف البولندي زبيغنيو بارتمان، وذلك لقيادة الفريق مدة موسم واحد، في إطار سعي النادي للمنافسة على ألقاب الموسم كافة، كونه أحد أبرز اللاعبين المحترفين على المستوى الأوروبي، وخاصة بعد نجاحاته في مشواره الاحترافي مع العديد من الأندية داخل بولندا وخارجها.

حضر مراسم توقيع العقد كل من: منصور الفلاسي عضو شركة الألعاب الرياضية في النادي مشرف كرة الطائرة، وأحمد شريف الجناحي المدير التنفيذي لإدارة الألعاب وعدد من مسؤولي اللعبة في النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز