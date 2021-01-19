حمدان بن محمد يشهد أشواط هجن الشيوخ بميدان المرموم

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن المقام بميدان المرموم حيث أقيمت أشواط سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات.

وشهدت الفترة المسائية إقامة سبعة عشر شوطا حصل الفائزون بالأشواط الستة الأولى على سيارات بينما خصصت الأشواط الأربعة الأخيرة لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

ونجحت هجن الرئاسة في الحصول على الناموس في الشوطين الرئيسيين للقايا المحليات حيث قاد المضمر المجازف محمد زيتون المهيري "العاصمة" لصدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات وذلك بزمن وقدره 7:18:5 دقائق أما الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات فقد كان رئاسيا هو الآخر وقدم من خلاله المضمر سلطان محمد الوهيبي /شاهين/ على الصدارة في توقيت بلغ 7:15:4 دقائق.

و في الشوطين الرئيسيين للقايا المهجنات نجح المضمر غياث الهلالي في قيادة /الشاهينية/ إلى قمة اللقايا البكار المهجنات وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن بلغ 7:22:3 دقائق أما /شاهين/ لهجن العاصفة فقد كان هو المسيطر على صدارة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بعد أن قاده غياث الهلالي في فترة زمنية قدرها 7:19:3 دقائق.

وأقيمت في الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات ودشنت هجن الرئاسة حضورها القوي من خلال فوزها بالشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات عندما قدم المضمر محمد زيتون المهيري "متعبه" على الصدارة قاطعة مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات في توقيت زمني قدره 7:24:4 دقائق.

وسجل المضمر المجازف محمد زيتون المهيري اسمه مجددا على قمة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات وذلك بواسطة "الظبي" التي حققت توقيتاً بلغ 7:24:7 دقائق.

وحازت هجن ند الشبا المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على صدارة الشوطين الثالث والرابع للجعدان حيث قاد مضمرها سالم سعيد "شاهين" لقمة اللقايا الجعدان المحليات وذلك بزمن 7:24:0 دقائق أما "شاهين" الآخر فقاده سالم سعيد إلى صدارة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع وذلك في توقيت وقدره 7:26:4 دقائق.

ويصل قطار مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن صباح ومساء "السبت" إلى محطة سن اليذاع والتي ستطرح رموزها من خلال الفترة المسائية حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني لليذاع الجعدان المفتوح وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضرين في الشوط الثالث لليذاغ البكار المفتوح "إنتاج" وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزتي الشوط الرابع للجعدان المفتوح "إنتاج" وبالمقابل تشهد الأشواط الستة التالية "محليات ومهجنات" تنافساً محموما بين أبناء القبائل على سيارات لأصحاب المراكز الأولى بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب الصدارة في الأشواط حتى الثامن عشر.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات بواقع إثني عشر شوطا للإنتاج ستكون جائزة المركز الأول في ستة منها سيارات وثمانية أشواط نقدية مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات وسينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط الصباحية والمسائية جوائز نقدية قيمة.

وشهدت منصة ميدان المرموم يومي الأحد والاثنين السابع عشر والثامن عشر من يناير فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم الثامن "ب" للإنتاج الشخصي "فطامين" والذي عرضت من خلاله 128 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الاصيلة وسط التزام كامل من جميع المشاركين في المزاد بالضوابط الاحترازية المعمول بها داخل الدولة في ظل جائحة كورونا.

ونجح سهيل حمد مرزوق العامري في الحصول على ملكية البكرة بنت الفارس "العاصفة" وأمها "الشاهينية" مقابل 150 ألف درهم فيما ذهبت البكرة الأخرى والتي تنحدر من سلالة الأب سكر "العاصفة" وأمها "سودانية " إلى المالك الجديد علي سيف بن كليب الكتبي مقابل 150 ألف درهم كما حصل إبن كليب على ملكية البكرة بنت مرموق "بعير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " وأمها "سودانية" مقابل 100 ألف درهم.

وشهد اليوم الثاني حصول راشد حمد راشد بن غدير الكتبي على ملكية القعود المنحدر من السلالة للأب الشبابي "العاصفة " وأمه "سودانية" وذلك مقابل مائة ألف درهم فيما كانت البكرة بنت مخلاب "العاصفة" وأمها "اعتزاز" من نصيب محمد خليفة سلطان بالرشيد السويدي وذلك مقابل 62 ألف درهم.

يذكر أن المزاد شهد إنتقال ملكية عدد كبير من المطايا التي يتوقع أن يبزغ نجمها في عالم سباقات الهجن خلال السنوات القليلة القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز