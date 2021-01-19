حمدان بن محمد يشهد أشواط الرموز لهجن القبائل في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، أشواط الرموز في تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل في ميدان المرموم، ضمن ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن، واحتاجت «الشرتا» بشعار علي عبيد بخيت بالرشيد زمناً قدره 7:18:1 دقائق لتقطع رحلة 5 كلم وتهدي مالكها كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح و1.5 مليون درهم، في شوط قوي شهد منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة، واحتفظ شعار حمد راشد بن غدير الكتبي ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح للعام الثاني على التوالي، ونال جائزة قدرها مليون درهم، حيث تصدر «نمرود» المطايا في الشوط الثاني بزمن 7:20:1 دقائق.

وغادرت «بشاير» لشعار علي راشد سعيد البريصي المري بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار «إنتاج» إلى السعودية محققة صدارة الشوط الثالث في 7:17:5 دقائق وكانت بندقية الشوط الرابع للقايا الجعدان للإنتاج من نصيب «نهاب» بشعار مظفر محمد العامري في 7:19:0 دقائق.

وتنافست أكثر من 1100 مطية تنحدر من سلالات مميزة خلال الفترة الصباحية ، والتي شهدت إقامة 20 شوطاً لمسافة 5 كلم، وخصص 12 شوطاً للإنتاج وكانت جائزة المركز الأول فيها سيارات فخمة، فيما أقيم 8 أشواط مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، ونال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط جوائز نقدية قيمة.

وتصدرت «العبارة» لسالم قنزول العامري الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات «إنتاج» في 7:23:1 دقائق، ونالت «الفاتنة» لمطر الفلاحي المركز الأول بالشوط الرئيسي للقايا البكار المهجنات «إنتاج» في 7:24:7 دقائق، و«هذال» بشعار سليم قنزول العامري قمة الجعدان في شوط المحليات الثالث في 7:30:9 دقائق، و«ضاري» لمحمد هزيم المسافري صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في 7:26:1 دقائق.

ظهور شعارات هجن الشيوخ اليوم

وتدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ، اليوم، مشوارها في المهرجان من خلال منافسات اللقايا بمجموع 33 شوطاً، وتشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع الأشواط، وتم تخصيص 6 سيارات فخمة للفائزين بالمركز الأول في أول 6 أشواط بالفترة المسائية، والتي تشهد 17 شوطاً مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وخصصت الأشواط الأربع الأخيرة لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

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