الروسي نيكيتا: أنصح نجوم تنس الشاطئية بزيارة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر اللاعب الروسي نيكيتا بورماكين المصنف الثالث عالمياً في تنس الشاطئية، عن سعادته بزيارة دبي والمشاركة في بطولة الإمارات الدولية والتي اختتمت الجمعة الماضية.

وأضاف: أنصح لاعبي العالم لتنس الشاطئية بالحضور إلى دبي.كما أكد نيكيتا، أنه لاقى حفاوة طيبة منذ اللحظات الأولى، موضحاً إنها الزيارة التي انتظرها طويلاً لكن للأسف لم تكن هناك بطولات تشجعه على الحضور، قبل أن يتغير الوضع ليحقق حلمه بالحضور إلى دانة الدنيا، وقال: أكاد لا أصدق عيني أنني في دبي، حيث شمس الشتاء الجميلة والبحر الرائع.

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