الإماراتية شمسة سالم تتألق في تحدي دبي لجري السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت أكثر من 300 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، في المرحلة الأولى من سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، السبت الماضي، في حديقة سفاري دبي، تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وتستمر منافساته حتى 6 فبراير المقبل.

وتصدرت الترتيب العام للمتسابقات في كافة الفئات، كل من الإماراتية شمسة سالم في سباق 2.5 كيلومتر، والنرويجية إنجليد فليزا فوجلستاد في سباق 5 كيلومترات، والبريطانية بيكي هايورد في سباق 10 كيلومترات.

وحصلت المشاركات على الميدالية المبتكرة، التي تم تصميمها بأسلوب التجميع، وتمثل الجزء الأول من ميداليات التحدي، الذي يضم 4 مراحل، وتحمل الميدالية شعار حديقة سفاري، وجزءاً من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الثلاث التي تحصل عليها المشاركة في المراحل الأخرى، بحيث يتم تجميع الميداليات الأربع سوياً، لتكوّن معاً الميدالية الكبيرة، التي تحمل اسم دبي، مع صور المناطق السياحية الأربع.

صدارة

وكانت الإماراتية شمسة سالم، الأسرع بين المتسابقات في سباق 2.5 كيلومتر، حيث تصدرت جميع الفئات في هذه المسافة، كما حققت المركز الأول في الفئة العمرية المفتوحة، من عمر 18 فما فوق، وذلك بعد إنهائها السباق في زمن قدره 09:15 دقائق، وفي الفئة العمرية من 10-14 سنة، فازت الإماراتية نوف البلوشي بالمركز الأول، بزمن قدره 14:45 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 15-17 سنة، فازت البريطانية تيا واتسون بالمركز الأول، في زمن قدره 16:18 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات، فازت الجنوب أفريقية سيليان يورك، بالمركز الأول، بزمن 14:17 دقيقة.

فوز

وفي سباق 5 كيلومترات، فازت المصرية جود دبوس بالمركز الأول في الفئة المفتوحة، من عمر 18 إلى 99 سنة، بزمن 22:55 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، فازت النرويجية إنجريد فوجليستاد بالمركز الأول، بزمن 22:38 دقيقة. وفي سباق 10 كيلومترات، كانت البريطانية بيكي هايورد هي الأسرع في الترتيب العام.

وفازت بالمركز الأول في الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة، وذلك بعد إنهائها السباق في زمن قدره 47:28 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة، ضمن سباق 10 كلم، فازت البريطانية كالي جونسون بالمركز الأول، في زمن قدره 49:10 دقيقة. وفي فئة 50-59 سنة، ضمن سباق 10 كلم، فازت البريطانية سيونيد تايلور بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 51:33 دقيقة.

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