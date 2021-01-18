عبد الكريم سعيد سفير «عربي بناء الأجسام» للتنوير والثقافة

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

منح الاتحاد العربي لبناء الأجسام، الإماراتي عبد الكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي، لقب سفير الاتحاد العربي للتنوير والثقافة والتعليم خلال عمومية الاتحاد العربي التي عقدت بمدينة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عادل فهيم الذي جدد له لرئاسة الاتحاد العربي لفترة رئاسية جديدة تمتد إلى 2025.

وكان عبد الكريم سعيد ترأس وفد الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام المشاركة في عمومية الاتحاد العربي.

وجاء تكريم عبد الكريم سعيد بلقب سفير الاتحاد العربي تقديراً لدوره المميز في خدمة اللعبة وجهود الأكاديمية التي يترأسها في صقل المدربين وتأهيلهم فنياً على مستوى الوطن العربي. وأكد عبد الكريم سعيد فخره بهذا التقدير المهم الذي يحظى به كأول إماراتي وعربي في هذا المجال.

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