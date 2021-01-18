7 فرق في بطولتي دبي الفضية والذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلنت مؤسستا «سيرين كابيتال للاستشارات وAHK العالمية»، العاملتان في مجال الاستشارات رعاية فريق «الحبتور» للبولو، خلال مشاركاته المقبلة في بطولتي كأس دبي الفضية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 الجاري ولغاية 5 فبراير المقبل، وكأس دبي الذهبية، والتي ستقام خلال الفترة من 14 فبراير، وتستمر حتى 5 مارس المقبل، بمشاركة 7 فرق.

وأعرب رجل الأعمال محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، وكابتن فريق الحبتور للبولو، عن سعادته بهذه الرعاية، التي ستكون حافزاً للفريق مستقبلاً، موضحاً أن فريق بولو الحبتور، أو «سيرين كابيتال للاستشارات وAHK العالمية»، سيكون رقماً صعباً في هذه المنافسة التي تحظى باهتمام كبير من عشاق ومحبي اللعبة في المنطقة والعالم، وتأكد مشاركة أفضل نجوم اللعبة في العالم، إلى جانب أمهر النجوم المحليين، ما سيضيف أبعاداً جديدة للبطولتين اللتين يتم تصنيفهما ضمن المستوى الفني العالي، لكون جميع الفرق تحمل هانديكاب 18 جول.

رعاية

من جانبه، أكد مايكل ديفيد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيرين كابيتال للاستشارات، أن شركته تدخل أسواق الإمارات للمرة الأولى، وهي شركة أمريكية، وتأمل أن يكون هناك مردود إعلامي وتسويقي جيد في هذه المرحلة، موجهاً الشكر لمجموعة الحبتور، كما أعرب خلدون كبلبت رئيس مجلس إدارة شركة وورلد وايد إنتريروس، عن سعادته بالمشاركة في الرعاية للعام الخامس على التوالي، ليصبح جزءاً من سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، متمنياً استمرارية هذه النجاحات.

على جانب آخر، تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، مؤتمراً صحافياً موسعاً، في العاشرة والنصف من صباح اليوم، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2021، وإجراء مراسم القرعة، وذلك بالقاعة الكبرى بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور رجل الأعمال، محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة، مؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، كما يحضر المؤتمر، ممثلو الفريق المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وفريق الدعم اللوجستي للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز