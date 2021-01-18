غداً آخر موعد للتسجيل في دوري شباب الجودو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حددت اللجنة المنظمة لدوري أبطال الإمارات لشباب الجودو الخامسة من مساء الغد موعداً نهائياً للتقديم للمشاركة في مسابقة دوري الشباب للجودو المقرر إقامتها الجمعة المقبل بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية، والتي تأتي ضمن مسابقات اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو لموسم 2020 – 2021.

وجاء البيان الذي تم تعميمه على كل الأندية الأعضاء الراغبة في المشاركة، مع التأكيد على ضرورة فحص (كوفيد 19 PCR)، وكذلك التأكد من سلبية النتيجة لمدة تزيد على 72 ساعة لكل المعنيين بالبطولة حسب البروتوكول الصحي، كما يجب على الحاصلين على لقاح الكورونا الفحص بالشروط السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز