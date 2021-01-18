«غنتوت» بطل كأس جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، فريق غنتوت بكأس جمعية الإمارات للبولو، عقب فوزه على فريق انكورا بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف في ختام المباراة النهائية لبطولة كأس جمعية الإمارات للبولو بنسختها الثانية.

والتي احتضنتها ملاعب نادي ومنتجع ديزرت بالم بدبي على مدار أسبوع، بمشاركة 5 فرق، شهد حفل الختام فارس اليبهوني الأمين العام لجمعية الإمارات للبولو، ونجيب خوري عضو الجمعية، ونجم اللعبة طارق البواردي، وزايد الزعابي المدير العام لنادي غنتوت للبولو والفروسية.

وجاء تتويج فريق غنتوت بكأس البطولة مستحقاً، إلى جانب فوز قائد الفريق علي المري بكأس أفضل لاعب مواطن، وزميله سيمون كرسيبو أفضل لاعب محترف، كذلك استحق الفريق البطل المكون من: علي المري، وناصر الشامسي، وسيمون كريسيبو، وتوكلانو، اللقب عن جدارة.تطور

وثمّن سعيد حارب، الأداء العالي الذي قدمه لاعبو فريق غنتوت واستحقوا عنه الفوز، موضحاً أن اللعبة بشكل عام في دولتنا تشهد تطوراً لافتاً إلى جانب توسع قاعدتها، وخصوصاً بتواجد العديد من أبناء وبنات الإمارات بساحات اللعبة وبحضورهم المميز الذي يبعث على التفاؤل.

مثمّناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية بتنفيذ استراتيجيتها السنوية وبتعاونها الوثيق مع جميع أندية اللعبة بالدولة. بدوره، وجه فارس اليبهوني الأمين العام لجمعية الإمارات للبولو الشكر للأمين العام لمجلس دبي الرياضي، لرعايته حفل الختام، موضحاً أن أجندة الجمعية السنوية تحفل ببطولات عدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز