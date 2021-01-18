سلة شباب الأهلي والبطائح إلى المربع الذهبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تأهل فريقا شباب الأهلي والبطائح إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، بعد تجديد فوزهما على الوصل والوحدة، في مواجهتي إياب ربع النهائي.

حيث فاز شباب الأهلي على مضيفه الوصل «78 - 61»، والبطائح على الوحدة «77 - 71». وبلغ الفائزان المربع الذهبي دون الحاجة إلى خوض جولة فاصلة بعدما فاز شباب الأهلي ذهاباً «89 - 67»، والبطائح بنتيجة «91 - 86».

وفي تفاصيل المباراتين، ضمن شباب الأهلي فوزه إياباً على الوصل، بنيل الأفضلية في الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع «19 - 16 و21 - 14 و16 - 9»، فيما ذهبت نتيجة الربع الثالث لصالح الوصل 25 - 20، ولم تكن كافية له للعودة بنتيجة المباراة.

وعانى البطائح أمام الوحدة، بعد أن شهدت مراحل المباراة تبادلاً للسيطرة على نتائجها، بنيل البطائح الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثالث «24 - 12 و19 - 14»، قبل أن تذهب نتيجة الربع الثاني لصالح الوحدة «28 - 17»، وانتهاء الربع الرابع بالتعادل «17-17».

وتستكمل غداً وبعد غدٍ، مباريات إياب ربع النهائي، بلقاء الشارقة ومضيفه بني ياس، ويحل الظفرة ضيفاً على النصر، مع العلم أن مواجهتي الذهاب انتهتا لصالح الشارقة «89 - 57»، والنصر «69 - 54».

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