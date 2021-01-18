حمدان بن محمد يشهد تحديات الحقايق في مهرجان الهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس تحديات رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل ضمن منافسات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن الذي يستمر حتى 27 الجاري، وانتزعت «متعبة» بشعار حمد الفهيدة المري كأس ولي عهد دبي للحقايق البكار و1.5 مليون درهم، وقطعت مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في 5:44:7 دقائق، وحصد «الانكشاري» لسعيد محسن العامري بندقية الجعدان في الشوط الثاني ومليون درهم في 5:40:3 دقائق.

وحلقت «زومة» بشعار حمد آل سالمين المنصوري بكأس ولي عهد دبي للحقايق البكار للإنتاج و1.5 مليون درهم في 5:43:9 دقائق، ونال «شاهين» لمسلم محمد العامري بندقية الحقايق الجعدان للإنتاج ومليون درهم في 5:43:9 دقائق. وقام علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين الأربعة بالرموز بعد نهاية الأشواط وسط إجراءات احترازية.

ويتواصل التحدي في ميدان المرموم اليوم، عبر منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 5 كلم، وتتضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان، إقامة 38 شوطاً بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية و18 شوطاً في الفترة المسائية التي ستحمل تحديات ساخنة على الرموز الأربعة وهي كأسا البكار المفتوح والإنتاج وبندقيتا الجعدان.

وتم رصد جوائز مالية وعينية قيمة للفائزين، حيث خصصت 6 سيارات للفائزين بالمركز الأول في أول 6 أشواط في الفترة الصباحية بينما تشمل الجوائز المالية جميع الفائزين حتى المركز العاشر في بقية الأشواط لهذه الفترة، إضافة إلى الفترة المسائية التي خصصت فيها جوائز بقيمة 5 ملايين درهم للأوائل في الأشواط الأربعة إلى جانب تتويجهم بالرموز، ويحصل الفائزون حتى المركز العاشر في بقية الأشواط على جوائز مالية قّيمة.

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