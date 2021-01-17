حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز سن الحقاقة

المصدر: وام - تصوير - غلام كاركر

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تحديات رموز سن الحقاقة ضمن مهرجان سموه للهجن المقام بميدان المرموم.

وكسبت "متعبه " بشعار حمد عبدالله علي الفهيده المري كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار بالإضافة إلى 1.5 مليون درهم بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في توقيت وقدره 5:44:7 دقائق.

وسيطر "الانكشاري" ملك سعيد محسن بخيت السلمي العامري على صدارة الشوط الرئيسي للحقاقة الجعدان ليحصد البندقية ومليون درهم وذلك بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 5:40:3 دقائق.

وذهب كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج ومعه 1.5 مليون درهم لـ"زومه " بشعار حمد سعيد آل سالمين المنصوري والتي حققت الإنجاز في توقيت وقدره 5:43:9 دقائق.

وحقق "شاهين" ملك مسلم حمد متعب محمد العامري بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج ومليون درهم بعد أن قدم عرضاً مميزاً وحقق التميز في زمن بلغ 5:43:9 دقائق.

وشهد صباح اليوم والذي يوافق ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن إقامة ثلاثين شوطا بواقع إثني عشر شوطاً للإنتاج وثمانية عشر شوطا مفتوحا وينال الفائزون بالمركز الأول في أشواط الانتاج الخمسة الاولى سيارات فاخرة .. بينما يحصل أصحاب المركز الأول في أربعة أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة بينما خصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.

وأهدت "مروحة " مالكها سعيد محمد آل سالمين المنصوري صدارة الحقايق البكار في الشوط الرئيسي وذلك بتسجيلها توقيت وقدره 5:51:7 دقائق.

وأنهى "شاهين " مسافة السباق البالغة أربعة كيلومتر في زمن وقدره 5:56:2 دقيقة ليهدي الناموس إلى مالكه سيف غاصب محمد خيله العفاري.

وتتجه أنظار عشاق رياضة الآباء والأجداد صباح ومساء غد "الاثنين " إلى ميدان المرموم الذي سيكون شاهدا على إنطلاقة منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن.

وستطرح رموز سن اللقايا من خلال الفترة المسائية حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للقايا الجعدان المفتوح وخصص الشوطين الثالث والرابع لرموز الإنتاج حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضران في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح "إنتاج" وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزتا الشوط الرابع للجعدان المفتوح "إنتاج" وبالمقابل تشهد ستة أشواط "محليات ومهجنات" تنافسا محموما بين أبناء القبائل على سيارات فاخرة لأصحاب المراكز الأولى بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب الصدارة في الأشواط الثمانية الاخيرة.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطا لمسافة 5 كيلومترات بواقع إثني عشر شوطا للإنتاج ستكون جائزة المركز الأول فيها سيارات فاخرة وثمانية أشواط نقدية مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات وسينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط المسائية والصباحية جوائز نقدية قيمة.

- مبارك خميس -.

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