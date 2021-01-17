«بن شعفار القابضة» ترعى «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أبرمت مجموعة بن شعفار القابضة عقد رعاية لفريق الشعفار جميرا للدرّاجات الهوائية للهواة لمدة عام واحد بقيمة 500 ألف درهم في أولى الخطوات العملية التي يقوم بها الفريق من أجل الاستعداد الجيد للمشاركة في بطولات الهواة المحلية والخارجية.

وكشفت المجموعة عن تفاصيل الرعاية وأهدافها وعن شعار وقمصان الفريق خلال مؤتمر صحافي عقد نهاية الأسبوع بمقرها في دبي، بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس الفريق، وسعيد بن محمد الشعفار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن شعفار القابضة وعبد الناصر عمران الشامسي مدير الفريق، ونورة الجسمي مديرة التسويق والدراجين أعضاء الفريق.

وتوجه أسامة الشعفار بالشكر إلى مجموعة بن شعفار القابضة على رعايتها للفريق، مؤكداً أن رياضة الدراجات الهوائية تشهد في الفترة الأخيرة تزايداً في عدد الممارسين في صفوف الهواة المواطنين من مختلف الأعمار، ما ساهم في رفع مستوياتهم وأوجد حافزاً لإطلاق العديد من الأندية الهواة في ظل ما تجده هذه الرياضة من دعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح أن الفريق يضم 9 دراجين في الوقت الحالي ويسعى لضم أسماء جديدة في الفترة المقبلة والاستعداد للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية.بدوره، أشاد سعيد محمد الشعفار بالرعاية، مشيراً إلى رؤية الشركة هي التواجد ودعم الرياضة المجتمعية ولا سيما رياضة الدراجات التي تعتبر من أهم الرياضات التي يمارسها المقيمين في الإمارات، وتمنى أن تكون الرعاية الجديدة بداية لعمل رياضي مميز على مدار العام.

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