ختام «الشرطة للياقة والتحدي» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

اختتمت بطولة الشرطة للياقة والتحدي والتي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي في ضيافة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

شهد الختام، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد خالد شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد عادل بن نصيب نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة برأس الخيمة، والعقيد قضيب عبدالله الزعابي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، والرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

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