«الظفرة» بطلاً لمهرجان زايد التراثي للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توّج «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية، فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبلغ إجمالي جوائزه 4.2 ملايين درهم.

وسيطرت محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على المراكز الأولى في السباق، بفضل التفوق على منافسيهم، إذ احتل المركز الثاني «الزير»، لمحمد راشد خليفة المرر، بينما جاء في المركز الثالث «حشيم»، للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورابعاً «طيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ماجد عبد الله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي.

من جهته، وجّه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة النادي، التهنئة للشيخ زايد بن حمدان، على الفوز بلقب السباق، والسيطرة على معظم المراكز الأولى.

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