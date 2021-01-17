العبار يتوّج فريق بن دري أبطال كأس نون للبولو 2021

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توّج محمد العبار العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، فريق بن دري، الذي قاده الشقيقان خالد وراشد حميد بن دري، للفوز بكأس نون للبولو 2021، عقب فوز فريقهما على فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، بنتيجة أربعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف، في مسك ختام النسخة الأولى للبطولة، والمقامة بنادي دبي للبولو والفروسية. وقام محمد العبار، بحضور خالد الياسي مدير الضيافة بنوادي إعمار العقارية، مدير البطولة، وراشد محمد العبار، بتتويج بن دري الفريق البطل بكأس البطولة والهدايا القيمة، وفريق بنجاش الوصيف.

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من جهته، أشاد محمد العبار، بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة، والمباراة الختامية شكلت مسك الختام، معرباً عن اعتزازه بوجود العديد من بنات وأبناء الإمارات في ساحات اللعبة والبطولة، وبمقدمهم الفارسة ميثاء بنت محمد بن راشد ال مكتوم، إلى جانب اللاعبة الشيخة علياء آل مكتوم، بالإضافة للعديد من أبناء الامارات، وخاصة العناصر الشابة.

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