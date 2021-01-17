«أبطال المستقبل» مسك ختام فزاع للصيد بالصقور

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حققت منافسات الناشئين نجاحاً بارزاً وجذبت أعداداً كبيرة شاركت بـ229 طيراً، في الأشواط الثمانية التي أقيمت أول من أمس في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأسدل الستار على منافساتها بعد 14 يوماً متواصلاً من المنافسات القوية التي تساهم في تعزيز ونشر الموروث الشعبي بين أبناء الوطن ودعم الموهوبين في الرياضات التراثية وإبراز قدراتهم.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن منافسات الناشئين لها أهمية خاصة للقائمين على البطولة، كونها تساهم في صقل أجيال متعاقبة من خلال بناء أبطال، وهو ما نفتخر به بالبطولة التي عرفت على مدار 19 عاماً مشاركة صقارين وهم صغار بالسن، قبل أن يتقدموا ويشاركوا ويحققوا الانتصارات في الأشواط الرئيسة للكبار.

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