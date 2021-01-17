ماتشادو يتوّج بـ «الخفيف» في محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

واصل البرازيلي برونو ماتشادو بطل الوزن الخفيف صاحب الرصيد المميز في عدد مرات الفوز، تقديم عروضه القوية في النسخة 15 من بطولة محاربي الإمارات التي أقيمت على صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي مساء أول من أمس.

وفاز ماتشادو في النزال الرئيسي على منافسه الفرنسي ميكايل لوبو بإجماع الحكام بعد أداء مهاري قوي، ليرفع رصيده من عدد مرات الفوز إلى 15 فوزا، ويحتفظ بلقب وزن الخفيف.

وشهدت البطولة إقامة 16 نزالا بمشاركة 32 مقاتلا من 19 دولة من مختلف قارات العالم، ونظراً لأنها أكبر وأهم بطولة في منطقة الشرق الأوسط للفنون القتالية المختلطة، حرص الأميركي دانا وايت رئيس منظمة «يو إف سي» العالمية للفنون القتالية المختلطة على الحضور ومتابعة النزالات حتى النهاية.

وكان في استقباله عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والبطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف صاحب السجل الذهبي الخالي من الهزائم في مسيرته مع الـ «يو إف سي»، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المشرفة على البطولة مدير شركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث.

مسيرة

من جانبه، أكد عبدالمنعم الهاشمي، أن الراحل عبد المناف نور محمدوف إسم مهم في مسيرة الفنون القتالية المختلطة في العالم، وأن أبوظبي التي أصبحت موطن الفنون القتالية المختلطة في العالم لاستضافتها أغلب الأحداث العالمية، تحتفي بهذا الرجل الذي أعطى الكثير لتلك الرياضة، وساهم في تأهيل أبطال عالميين، وليس غريباً على الإمارات «أرض العطاء» أن تحتفي بالمبدعين.

مشيرا إلى أن عبدالمناف نور محمدوف سيبقى حاضراً في كل المناسبات، خصوصاً في ظل التعاون الذي يجمع «محاربي الإمارات»، مع مؤسسة «إيجل إف سي» الروسية لصاحبها حبيب نور محمدوف المتخصصة في صناعة أبطال الفنون القتالية المختلطة، وأن حبيب نور الذي يعتز بالإمارات كوطن ثان له، تعتز به الإمارات وتعتبره خير خلف لخير سلف.

15

أقيمت المنافسات في النسخة الـ 15 ضمن مبادرة اللجنة المنظمة للاحتفاء باسم الراحل عبد المناف نور محمدوف أسطورة التدريب في الفنون القتالية المختلطة، تقديراً لجهوده الكبيرة في صناعة الأبطال العالميين وأبرزهم نجله حبيب نور محمدوف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز