تحية لمارادونا من قلب «يو إف سي»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

وجه الأرجنتيني سانتياغو بونزينبيو نجم «يو إف سي» تحية إلى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، قبل مواجهة منافسه الصيني لي جينج ليانج، أمس خلال نزالات بطولة الفنون القتالية في أبوظبي، وحمل بونزينبيو صورة لمارادونا كُتب عليها عبارة «إلى الأبد»، وأكد بونزينبيو بأنه يستمد الإلهام والعزيمة من بطله الراحل، وقال:

مارادونا أحد أعظم نجوم الكرة على مر التاريخ، ورفض الاستسلام للصعوبات خلال مسيرته، وكافح بكل عزيمة وإصرار ليحقق مكانة مرموقة في هذه الرياضة. كما يمثل مارادونا مصدر إلهام للجميع، لأنه أكد أن لا وجود للمستحيل، وكان مثلي مفعماً بالطموح وقادراً على تسلّق سلم النجاح خطوة بخطوة.

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