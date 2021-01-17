الوحدة يتصدر في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: (العين - وام)

تألق لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في الجولة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو للرجال، التي أقيمت أمس بصالة النصر.

وحقق الوحدة المركز الأول في فئة العمومي للرجال (1890 نقطة)، وجاء العين ثانياً (1150 نقطة)، ثم بني ياس (900 نقطة)، وتصدر العين فئة الناشئين تحت 16 عاماً بـ 2010 نقاط، يليه الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالنقاط نفسها، ثم الوحدة (1740 نقطة)، كما حقق العين صدارة فئة الشباب تحت 18 عاماً ،بـ 2860 نقطة، وجاء الوحدة ثانياً (1680 نقطة)، ثم بني ياس (930 نقطة).

وأكد محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن افتتاح الموسم المحلي من خلال دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يشكّل حافزاً كبيراً للاعبين الذين قدموا مستويات رائعة.

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