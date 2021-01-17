شوطان للمبتدئة في مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: (أبوظبي ـ أحمد عيسى)

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم حفل سباقاته السابع في الموسم الحالي والذي يتألف من 6 أشواط، منها 5 للخيول العربية الأصيلة وشوط واحد في الختام للمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل 80 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 490 ألف درهم، ويتضمن شوطين للخيول المبتدئة في الثاني والرابع.

ويستهل الحفل عند الخامسة مساء بشوط للأفراس عمر 5 سنوات ما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة للقب في هذا الشوط «أونور» و«شمارة»، «نيروز»، «مضاوي»، والتي تسعى للوصول إلى منصات التتويج. ويقام في الشوط الثاني منافسة للخيول المبتدئة التي تسعى لاكتساب الخبرة والقوة من خلال سباق لمسافة 1400 متر يشارك فيه 14 خيلاً بقيمة جوائز مالية 80 ألف درهم.

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