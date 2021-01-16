محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: وام

شهد الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مساء اليوم انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن من خلال تحديات سن الحقاقة لنخبة الأصايل المملوكة لأبناء القبائل .

وأقيم السباق على مدار 20 شوطا بواقع 12 شوطا مفتوحا و8 أشواط للإنتاج لمسافة 4 كيلومترات، وذهب الناموس في الشوط الرئيسي للحقاقة البكار المفتوح إلى شعار عاطف عطية حسن القرشي والذي قدم " جبارة " على القمة مسجلة توقيتاً وقدره 5:48:4 دقيقة .

ونجح شعار محمد ناصر علي الخييلي في وضع بصمته من خلال التحدي الرئيسي للحقاقة الجعدان المفتوح حيث تمكن " الذيب " من تقدم منافسيه محققا زمنا بلغ 5:50:1 دقيقة .

وتتنافس هجن أبناء القبائل على رموز الحقاقة مساء غد الأحد من خلال 15 شوطا وينال الفائزان بكأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح والإنتاج 1.5 مليون درهم، فيما ينال الفائزان ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج مليون درهم.

ويحصل أصحاب المركز الأول في الأشواط الخمسة التي تعقب أشواط الرموز على سيارات فاخرة، بينما ينال الفائزون في الأشواط الستة الأخيرة جوائز نقدية قيمة .

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 30 شوطا بواقع 12 شوطا للإنتاج و18 شوطا مفتوحا، وينال الفائزون بالمركز الأول في أشواط الإنتاج الخمسة الأولى سيارات فاخرة، بينما يحصل أصحاب المركز الأول في أربعة أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة، في حين خصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.

وتشهد منصة ميدان المرموم مساء غد " الأحد " انطلاقة فعاليات مزاد المرموم الثامن /B/ للفطامين /الإنتاج الشخصي/ وتعرض من خلال اليوم الأول 65 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن مثل الزمول المملوكة للمؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز