ماتشادو يهزم ميكايل ويحتفظ بلقب "الخفيف" في بطولة محاربي الإمارات

المصدر: وام

واصل البرازيلي برونو ماتشادو بطل الوزن الخفيف صاحب الرصيد المميز في عدد مرات الفوز، تقديم عروضه القوية في النسخة 15 من بطولة محاربي الإمارات التي أقيمت على صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي مساء أمس.

وفاز ماتشادو في النزال الرئيسي على منافسه الفرنسي ميكايل لوبو بإجماع الحكام بعد أداء مهاري قوي، ليرفع رصيده من عدد مرات الفوز إلى 15 فوزا، ويحتفظ بلقب وزن الخفيف.

وشهدت البطولة إقامة 16 نزالا بمشاركة 32 مقاتلا من 19 دولة من مختلف قارات العالم، ونظرا لأنها أكبر وأهم بطولة في منطقة الشرق الأوسط للفنون القتالية المختلطة، حرص الأميركي دانا وايت رئيس منظمة "يو إف سي" العالمية للفنون القتالية المختلطة على الحضور ومتابعة النزالات حتى النهاية، وكان في استقباله عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والبطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف صاحب السجل الذهبي الخالي من الهزائم في مسيرته مع الـ "يو إف سي"، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المشرفة على البطولة مدير شركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث.

ومن أهم نجاحات البطولة التي تحققت مساء أمس أنها سجلت نفسها كأول حدث رياضي في الفنون القتالية المختلطة يقام في ظل حضور جماهيري من بعد ظهور جائحة كورونا، ليسهم من جديد في التأكيد على نجاح دولة الإمارات في مواجهة هذا العارض الصحي العالمي، حيث حصلت اللجنة المنظمة على موافقة الجهات المختصة بحضور نسبة من الجماهير في المدرجات، بشرط حصولهم على اللقاح، والتزامهم بتحقيق التباعد الاجتماعي وهو الأمر الذي تحقق بالفعل وتم تطبيقه بأعلى درجة من الدقة حرصا على سلامة وصحة الجميع.

وأقيمت المنافسات في النسخة الـ 15 ضمن مبادرة اللجنة المنظمة للاحتفاء باسم الراحل عبد المناف نور محمدوف أسطورة التدريب في الفنون القتالية المختلطة، تقديرا لجهوده الكبيرة في صناعة الأبطال العالميين وأبرزهم نجله حبيب نور محمدوف.

وفي هذا السياق أكد عبدالمنعم الهاشمي أن الراحل عبد المناف نور محمدوف إسما مهما في مسيرة الفنون القتالية المختلطة في العالم، وأن أبوظبي التي أصبحت موطن الفنون القتالية المختلطة في العالم لاستضافتها أغلب الأحداث العالمية، تحتفي بهذا الرجل الذي أعطى الكثير لتلك الرياضة، وساهم في تأهيل أبطال عالميين، وليس غريب على الإمارات "أرض العطاء" أن تحتفي بالمبدعين، مشيرا إلى أن عبدالمناف نور محمدوف سوف يبقى حاضرا في كل المناسبات، خصوصا في ظل التعاون الذي يجمع "محاربي الإمارات"، مع مؤسسة "إيجل إف سي" الروسية لصاحبها حبيب نور محمدوف المتخصصة في صناعة أبطال الفنون القتالية المختلطة، وان حبيب نور الذي يعتز بالإمارات كوطن ثاني له، تعتز به الإمارات وتعتبره خير خلف لخير سلف.

أما عن نتائج باق النزالات فقد حافظ البطل الروسي إمام شافي ألييف على سجله النظيف من الفوز بعد تغلبه بالضربة القاضية على بين كاسترز في الجولة الثانية، وتمكن مواطنه رمضان أكاييف من الفوز على راي ناسيوناليز في أقل من دقيقة من عمر المواجهة عن طريق الخنقة الخلفية، التي أفقدت ناسيوناليز الوعي بشكل مؤقت .. وحقق لياندرو جوميز بداية احترافية موفقة بعد تمكنه من التغلب على المغربي محمد كريم بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال، كما حقق شعبان الخشوف فوزا سهلاً على فاسيلي سبروفيتشي عن طريق الضربة القاضية في الجولة الأولى.

وفي أول ظهور له بمحاربي الإمارات، قدّم اللبناني محمد العسيلي عرضاً قويا وتغلب على خصمه النرويجي إلجاس باكنيس بالضرية القاضية في أقل من دقيقة من بداية الجولة الأولى .. وفاز شاميل محمدوف على الفلبيني جايسون مارجالو بإجماع الحكام .. كما فاز الأوزبكي أفليوهون حميدوف على الكندي لويس حوردين بإجماع الحكام أيضا.

وحقق البطل الأرميني القوي مارتون مزولميان فوزا مستحقاً على المكسيكي دانيل فيجا بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال.

وفي نزال من العيار الثقيل وبعد 3 جولات ضارية، فاز الروسي عبد الرحمن جيتينوفاسوف على الأمريكي ويليان ستاركس بإجماع حكام النزال ..

وأكد رينات فخردينوف مجددا هيمنته على حلبة النزال بعد التغلب على الكندي إيريك سباسلي الكندي بالضربة القاضية في 57 ثانية فقط من عمر النزال.

وحقق البرازيلي فينيسيوس دي أوليفييرا فوزا مستحقاً بإجماع الحكام بعد أداء مميز على الكازاخستاني سلطان دولدشبيكوف، ليفرض نفسه منافساً قوياً ومنازع محتمل على لقب وزن الديك .. وقدّم معين جعفروف أداء مهارياً تميز بالقوة والقدرة على الإخضاع على خصمه الكوستاريكي والتر زامورا وفاز بالنزال عن طريق إجماع الحكام .. وأضاف الغيني كالستون هاريس فوزاً مستحقاً إلى سجله الاحترافي بعد إجباره لساجد إزاكاخمييف على الاستسلام في الجولة الثانية .. وبعد نزال متكافئ وحافل بالندية فاز الكندي جيسي آرنيت على الجزائري إلياس بودقزام بقرار الحكام.

من ناحية أخرى أضاف الداغستاني شاميل زوفاروف انتصاراً آخر إلى سجله الاحتراف الطويل بفوزه على البرازيلي ريناتو جوميز بإجماع الحكام بعد نزال أمتع الجماهير.

وعلى هامش النزالات، حرص دانا وايت رئيس منظمة يو اف سي على القيام بتصوير إحدى حلقات برنامجه الشهر "دانا وايت يبحث عن قتال"، وأشاد بقوة وتطور بطولة محاربي الإمارات بشكل متسارع، وباحترافية أسلوب التنظيم.

وعبر البطل العالمي حبيب نور محمدوف عن تقديره لدولة الإمارات ولمنظمي البطولة، ولعبد المنعم الهاشمي على مبادرة الاحتفاء بوالده الراحل، مؤكدا أن مبادرة الإمارات بإقامة بطولة تحمل إسم والده لمست مشاعره، وأن هذه الخطوة ليست غريبة على أرض زايد الخير، وأنه سيبقى وفيا للإمارات، التي تحتل مكانة كبيرة في قلبه.

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