مهرجان ولي عهد دبي للهجن ينطلق في المرموم اليوم

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، يشهد ميدان المرموم اليوم، انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، الذي يستمر حتى 27 الجاري، بمشاركة واسعة من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من مختلف دول الخليج.

ويضم المهرجان 326 شوطاً بواقع 205 أشواط لهجن أبناء القبائل دعماً وتشجيعاً لأبناء القبائل على الاستمرار في ممارسة رياضة الآباء والأجداد، مع تخصيص 20 شوطاً للرموز التي تشارك فيها نخبة هجن أبناء القبائل، بينما ستتضمن منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ والمؤسسات الكبيرة إقامة 121 شوطاً.

وتدشن منافسات سن الحقايق فعاليات المهرجان التي تنطلق في الفترة المسائية اليوم بإقامة 20 شوطاً لمسافة 4 كلم، وسيكون فيها التنافس على جوائز نقدية قيمة تشمل الفائزين من المركز الأول لغاية الفائز في المركز العاشر كما هو الحال بالنسبة لبقية الأشواط طوال فترة المهرجان.

فعاليات

ويتضمن المهرجان إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة، حيث يقام ماراثون اليوم الوطني للهجن المنظم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالإضافة لمزاد المرموم الثامن (B8) للإنتاج الشخصي (الفطامين) ومزاد المجموعة العلمية المتقدمة.

ويعد مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من أهم المحطات الرئيسة في موسم السباقات، حيث يعد الحدث الملتقى الأول على المستوى المحلي لهجن أصحاب السمو الشيوخ وثاني ملتقى لهجن أبناء القبائل في الموسم الحالي بعد جائزة زايد الكبرى التي أقيمت فعالياتها في العاصمة أبوظبي الشهر الماضي، حيث يساهم الحدث في تطوير المستوى ورفع الجهوزية للمهرجانات الختامية فضلاً عما يتميز به الحدث من قيمة معنوية كبيرة مع رصد الجوائز المالية والعينية الضخمة، التي ستكون في انتظار الفائزين.

جهوزية كبيرة

وأكد علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، جهوزية تحفة ميادين الهجن في المرموم لاستقبال المشاركين في هذا الحدث الكبير الذي يحظى برعاية ودعم واهتمام من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مثمناً الدعم اللامحدود من سموه لرياضة الآباء والأجداد.

ورحب ابن سرود بجميع الزوار والمشاركين في ميدان المرموم للاستمتاع بالحدث مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة في المضامير ومرافق النادي كافة، مشدداً على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والتقيد بالتعليمات كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه العالم أجمع بسبب جائحة فيروس «كورونا»، داعياً المشاركين كافة لاستخدام التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية المقدمة من النادي.

أشواط مثيرة

ويستأنف المهرجان منافسات سن الحقايق غداً بإقامة 45 شوطاً بواقع 30 شوطاً في الفترة الصباحية و15 شوطاً في الفترة المسائية، ولكن سيكون المشهد مختلفاً حيث سيبدأ التحدي غداً على أول رموز المهرجان في المساء على كأسي سمو ولي عهد دبي لشوطي البكار المفتوح والإنتاج وبندقيتي الجعدان في شوطي الإنتاج والمفتوح إضافة إلى جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين درهم للفائزين في الأشواط الأربعة.

وستتواصل المنافسات في سن الصغار والمفاجآت سن اللقايا بعد غد الإثنين لمسافة 5 كلم، والذي ستستمر فيه المنافسات لهجن أبناء القبائل بواقع 28 شوطاً منها 20 شوطاً في الصباح و18 شوطاً في المساء، وسيكون التنافس على أشده في أشواط الرموز الأربعة على كأس سمو ولي عهد دبي للبكار وبندقيتي الجعدان.

سن اللقايا

ويشهد الثلاثاء المقبل أولى مواجهات هجن أصحاب السمو الشيوخ لهذا الموسم في سن اللقايا ويتضمن هذا اليوم إقامة 33 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية وستخصص جوائز نقدية قيمة للفائزين إلى جانب الجوائز العينية القيمة التي ستكون عبارة عن سيارات، قبل الانتقال إلى آخر منافسات سن الصغار في فئة الإيذاع والتي سيكون فيها التنافس في اليوم الأول على 38 شوطاً لهجن أبناء القبائل منها أربعة أشواط للرموز في الفترة المسائية، بينما ستجمع المنافسات في اليوم الذي يليه هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 29 شوطاً.

وينتقل المشهد مطلع الأسبوع المقبل إلى الميدان الثاني الذي سيحتضن منافسات سن الكبار وستكون البداية عبر سن الثنايا والذي ستستمر منافساته على مدار يومين بواقع 32 شوطاً لهجن أبناء القبائل منها 4 أشواط للرموز، و27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لتتصاعد وتيرة التنافس في آخر أيام المهرجان على سن الحول والزمول والذي ستستمر المنافسات فيه على مدار 3 أيام ستكون ذروة السنام ومسك الختام في آخر أيام المهرجان الذي سيدور الصراع فيه على سيفي سمو ولي عهد دبي للحول، في فئتي الإنتاج والمفتوح، إضافة إلى خنجري الزمول لفئة الإنتاج والمفتوح.

بيرق الناموس

من ناحية أخرى، يعد مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن محطة جديدة ومهمة للملاك ولأهل الهجن المشاركين في النسخة الرابعة لجائزة بيرق الناموس، حيث سيتسابق المشاركون لحصد أكبر عدد من النقاط سواء في جائزة البيرق المفتوح أو بيرق الإنتاج وهي الفئة الجديدة التي تم استحداثها هذا الموسم.

وتشمل النقاط الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات العمرية للهجن، حيث ستكون البداية مع سن الحقايق عبر أشواط الرموز للبكار والجعدان، حيث سيحصل الفائز على المركز الأول 6 نقاط والفائز بالمركز الثاني على 4 نقاط بينما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على نقطتين سواء في فئة الإنتاج أو البيرق المفتوح.

وكانت جائزة بيرق الناموس دشنت مشوارها هذا العام عبر مهرجان جائزة زايد الكبرى ومهرجان الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تشهد الجائزة إقبالاً واسعاً وشهدت في النسخة الأولى تتويج شعار صالح بن نصرة العامري، بينما كان شعار محمد راشد بن غدير هو الفائز بلقب النسختين الثانية والثالثة.

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