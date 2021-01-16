4 مواجهات في إياب ربع نهائي دوري السلة

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

تقام اليوم 4 مباريات في مرحلة الإياب للدور ربع النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال، وتحاول فرق الوصل والوحدة والظفرة وبني ياس، المحافظة على حظوظها حين تخوض في السابعة مساء مواجهاتها الحاسمة في هذه المرحلة، الوصل أمام ضيفه شباب الأهلي، الوحدة مع مضيفه البطائح، الظفرة أمام صاحب الضيافة النصر، بني ياس في ملعبه أمام الشارقة.

وتدرك فرق الوصل والوحدة والظفرة وبني ياس، أهمية الفوز إياباً واقتناص الفرصة الأخيرة في إحياء آمالها لبلوغ نصف النهائي، بعد أن قضى نظام البطولة بأن يقام الدور ربع النهائي، بنظام «بست أوف 3» من مواجهتي ذهاب وإياب مع اللجوء إلى مباراة ثالثة وفاصلة في حال التعادل بعدد مرات الفوز.

ويعول فريقا الوصل وبني ياس في موقعتي الإياب، في ظل طموح الفريقين رد اعتبار خسارتيهما ذهاباً، التي جاءت للوصل أمام مضيفه شباب الأهلي «67-89»، وبني ياس أمام حامل اللقب وصاحب الضيافة الشارقة بنتيجة «57-89».

وتبدو مهمة الوحدة والظفرة أكثر صعوبة، لكونهما يخوضان مباراتهما إياباً خارج الديار، بعد أن خسر الوحدة أمام البطائح «86-91»، وتجرع الظفرة الخسارة أمام ضيفه النصر «54-69».

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