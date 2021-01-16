انطلاق الأدوار النهائية لكأس اليد اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

تنطلق اليوم منافسات كأس الإمارات لرجال اليد بأدوارها النهائية بثلاث مباريات ويلتقي العين، متصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، مع الشارقة متصدر «الثانية» برصيد 8 نقاط، بصالة مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان، وتشهد صالة ارينا بالعاصمة، لقاء الجزيرة وصيف «الثانية» برصيد 7 نقاط، مع النصر «8 نقاط»، وتحتضن صالة السماوي، مباراة بني ياس ثالث «الأولى» برصيد 5 نقاط، مع دبا الحصن ثالث «الثانية» برصيد 5 نقاط.

وتقام الجولة الثانية والثالثة بتاريخ 19 و23 الجاري، بعد أن تحدد ترتيب فرق المجموعات الثلاث بختام الدور التمهيدي للبطولة التي شهدت مشاركة 11 فريقاً.

وأعلنت لجنة المسابقات أنه في حال التعادل في النقاط بختام المسابقة، وللفصل وتحديد المراكز يتم تطبيق المواد من 4/1/1 ولغاية 4/2/4 من الباب الخامس من نظم ولائحة مسابقات الاتحاد.

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