النصر يسيطر على سباق نخلة ديرة للدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أسفرت نتائج فئة الرجال بسباق نخلة ديرة للدراجات الهوائية الذي أقيم أمس بالتعاون بين اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية مع إدارة شركة نخيل لمسافة 80 كم عن فوز دراجي نادي النصر بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق وليد النقبي، وأحمد المنصوري، وجابر المنصوري. وفي منافسات تحت 23 سنة للأندية جاء دراج النصر أسامة صباهي في المركز الأول، تلاه جاسم علي وعمر الجسمي من شباب الأهلي في المركزين الثاني والثالث.



وفي فئة الهواة تحت 40 سنة حقق أحمد قائد المركز الأول، تلاه طارق مراد، ثم عادل البلوشي، وفي فئة فوق 40 سنة هواة مواطنين حل بدر علي في المركز الأول، تلاه وليد البلوشي، ثم زعل بن زعل، وفي فئة المقيمين جاء عبد الرحمن منصوري في المركز الأول، ثم بارت أوديس في المركز الثاني، يليه ادوارد فيرن في المركز الثالث.



شارك في المنافسات 175 دراجاً بجانب المنتخب الكويتي الذي شارك بشكل شرفي في إطار استعداده للاستحقاقات الرسمية المقبلة.



قام خليفة بن عمير نائب رئيس اتحاد الدراجات بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بحضور كل من ياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، كما شارك في مراسم التكريم أمين السر العام للنادي الكويتي للدراجات.



ووجه ياسر الدوخي الشكر إلى شركة نخيل على دعمها للسباق، وإلى كل الجهات الداعمة للحدث وتحديداً مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وإسعاف دبي، وأشاد الدوخي بمستوى المنتخب الكويتي الشقيق وعلى مشاركته في السباق، متمنياً مزيداً من التواصل مع مختلف المنتخبات العربية والخليجية خلال المرحلة المقبلة.

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