الوحدة يتصدر انطلاقة دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: (أبوظبي - وام )

اختتمت اليوم بصالة نادي النصر، الجولة الأولى من بطولة دوري أم الإمارات لجوجيتسو السيدات في حلتها الجديدة، بمشاركة كبيرة للاعبات الأندية والأكاديميات وسط إجراءات احترازية صارمة، وشهدت المنافسات تصدرلاعبات الوحدة، اللاتي حصدن 2260 نقطة والمركز الأول في فئة الكبار وجاء العين بالمركز الثاني برصيد 1750 نقطة ثم أكاديمية بالمز سبورت«777» في المركز الثالث بـ 600 نقطة،وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً، حقق الوحدة المركز الأول برصيد 1550 نقطة، يليه الجزيرة في المركز الثاني برصيد 1210.

ونال فريق أكاديمية بالمز سبورت «فريق 777» المركز الثالث بـ 500 نقطة، وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تصدر العين برصيد 2130 نقطة، وجاء الوحدة ثانياً برصيد 1380 نقطة، وحل الظفرة ثالثاً برصيد 880 نقطة.

وشهدت المنافسات مشاركة 156 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات مختلفة، وحضرها كل من محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس الإدارة، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد.

وتميزت نزالات الجولة الأولى من دوري أم الإمارات للجوجيتسو بالندية والحماس وسط أجواء من السعادة للعودة إلى المنافسات والبساط بعد فترة من التوقف جراء الظروف الصحية التي تأثرت بها دول العالم كافة.

وأثبتت اللاعبات المشاركات أنهن استفدن من الفترة الماضية في الحفاظ على لياقتهن البدنية والفنية، وذلك من خلال تقديمهن لأداء متميز ومبهر، مما انعكس بشكل إيجابي على البطولة التي شهدت تطوراً مستمراً عاماً بعد عام منذ انطلاق نسختها الأولى خلال الموسم الرياضي 2016-2017.

وأكد يوسف البطران، أن الانطلاقة القوية للموسم الرياضي الجديد أثبتت مدى الجاهزية والقدرة على تنظيم المباريات والمنافسات الرياضية الرفيعة المستوى، وذلك بفضل التوجيهات الحكومية وحرص القيادة الرشيدة على العودة الآمنة للحياة الرياضية بالدولة.

وأضاف: هذه المشاركة الراقية للاعبات الجوجيتسو تنطلق من إدراكهن لأهمية دوري «أم الإمارات»ضمن أجندة الاتحاد، ومساهمته بشكل مؤثر في التصنيف المحلي، وهنا نشيد بالدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من القيادة الرشيدة لإعداد جيل من البطلات القادرات على رفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والعالمية.

اهتمام

وأوضح أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبرى لتطور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، وبما فيها رياضة الجوجيتسو حتى أصبحت تلعب دوراً بارزاً في هذه الرياضة، وأصبح لدينا بالإضافة إلى اللاعبات المتألقات على البساط، أجهزة تدريبية نسائية عالية الكفاءة، فضلاً عن الكوادر التحكيمية النسائية اللاتي أثبتن قدرة فائقة على إدارة النزالات بكل اقتدار.

وأثنى البطران على التنظيم الرائع للبطولة والاهتمام بأدق التفاصيل، منوهاً بالإجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المشاركات..كما أشاد بحملة الاتحاد الأخيرة «احم نفسك.. ليكن خيارك التطعيم» لما لها من أثر كبير في التصدي لفيروس كوفيد 19 والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعياً إلى تحمل المسؤولية في هذا الإطار ومساندة الجهود الوطنية العظيمة في القضاء على الجائحة.

ترحيب

ورحب أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر بانطلاقة الموسم الرياضي الجديد وقال: سعداء باستضافة الجولة الأولى من دوري أم الإمارات في نادي النصر، ما يبعث عدة رسائل إيجابية حول العودة الطبيعية والمرنة لموسم الألعاب الرياضية. واليوم يفتتح نادي النصر أبوابه من جديد لاستضافة المنافسات في أجواء حماسية بفضل دعم وتوصيات القيادة الرشيدة، وتوفير كافة المعايير والتدابير الاحترازية الموصى بها من أجل التأكد من سلامة وحماية جميع اللاعبات والأفراد المشاركين وتعزيز نجاح انطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وأشاد الجناحي بمستوى الوعي المجتمعي والتزام الجميع بإبراز نتائج فحوصات كوفيد-19 السلبية التي خضعوا لها خلال 48 ساعة، كما نشهد إقبالاً ملحوظاً على حملة التطعيم من خلال التفاعل والاستفسارات من قبل شريحة مجتمعية واسعة.

انطلاقة مثالية

وأكد فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية إن الانطلاقة مثالية للموسم الجديد بداية بدوري «أم الإمارات» ودوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وقال: نحن في الطريق الصحيح لتجاوز واحدة من أصعب العوارض الصحية التي شهدها العالم، بالفعل كان عاماً صعباً، ولكن بفضل الرؤية السديدة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ودعم القيادة الرشيدة وتضافر الجهود، لم تتأثر رياضة الجوجيتسو بهذه الجائحة، ويعكس تنظيم مثل هذه البطولات في هذا التوقيت روح الإرادة والتصميم التي يتحلى بها أبناء الوطن، لا سيما اللاعبون واللاعبات الذين يدركون تماماً قيم هذه الرياضة.

ترسيخ

وأكدت لاعبة نادي الوحدة أشواق الخوري في فئة العمومي وزن 52 كجم: دوري «أم الإمارات» من أهم البطولات الدولية والتي تبرز مكانة اللاعبات الإماراتيات لكونها تسلط الضوء على مدى تقدمنا، وقالت: نتطلع لترسيخ مكانة اللاعبات الإماراتيات عالمياً، واصلنا التدريب اليومي خلال الفترة السابقة من أجل الاستعداد لاستئناف المشاركة في المنافسات«.

وأضافت:»مسؤوليتنا تقتضي أن نلتزم بتوجيهات القيادة واتحاد الإمارات للجوجيتسو ومبادراته الرائدة في الحث على الحصول على لقاح فيروس«كوفيد 19»للعودة لممارسة حياتنا اليومية بشكل طبيعي.

منافسات قوية

وأكدت اللاعبة شريفة حمود النعماني من أكاديمية بالمز سبورت فريق 777- فئة العمومي وزن 52 كجم: عدنا بفضل الله إلى المشاركة في الموسم الجديد، وشهدنا منافسات قوية مع الفرق المشاركة ونتطلع إلى الفوز ومواصلة المشوار إلى النهاية.

دوري

تنطلق اليوم الجولة الأولى من دوري صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في نادي النصر ويعتبر أولى فعاليات الموسم المحلي الجديد لفئة لرجال وتقام جولات البطولة الخمس بين شهري يناير وسبتمبر 2021، فيما تقام الجولة الثانية من دوري أم الإمارات للجوجيتسو 12 فبراير المقبل في أبوظبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز