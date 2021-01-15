تعديل مواعيد 4 بطولات آسيوية لكرة اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، تعديل مواعيد 4 بطولات، منها البطولة الآسيوية الـ23 للأندية أبطال الدوري للرجال «تصفيات مونديال الأندية» لتقام 20 مايو المقبل في جدة.



وتقرر إقامة البطولة الآسيوية السابعة لمنتخبات الشباب (مواليد 2000) المؤهلة لبطولة العالم في البحرين خلال الفترة من 20 ولغاية 29 مارس 2021، وتأجيل البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين (مواليد 2002) المؤهلة لبطولة العالم ليكون من 5 - 17 يونيو 2021 في كازاخستان، وستقام البطولة الآسيوية الثانية لكرة اليد الشاطئية لمرحلة الناشئين (مواليد 2002) المؤهلة لبطولة العالم في قطر خلال الفترة من 2 - 9 إبريل المقبل.

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