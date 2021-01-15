600 لاعب يتنافسون في 8 ألعاب بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن المرحلة الأولى من بطولات المراحل السنية تنطلق غداً بمشاركة 600 لاعب من الصغار والبراعم والأشبال في 8 ألعاب هي الطائرة واليد والسلة والطاولة والجودو والرماية والقوس والسهم والتايكواندو.

ينظم البطولات مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة أندية الشارقة والذيد والمدام ومليحة والبطائح وخورفكان ودبا الحصن.

ويهدف المجلس من هذه الفعالية إلى تعزيز فرص تطوير مستويات اللاعبين تحت إشراف اختصاصي الألعاب بإدارة شؤون الرياضة والتطوير ومدربي الألعاب بالأندية المختلفة ودعم أهداف المجلس في تعزيز فرص اكتشاف المواهب المختلفة في هذه الألعاب.

واكد عيسى هلال أهمية هذا البرنامج الذي يتيح الفرصة لمشاركة لاعبي الأندية في 8 ألعاب جماعية و فردية حرصاً من المجلس على تقديم مواهب جديدة بجانب الاهتمام بالأبناء من الرياضيين من هذه الفئة والمحافظة عليهم بالتشجيع على ممارسة الأنشطة المختلفة في هذه الفعالية وتحقيق خلاصة أهدافها بمتابعة اختصاصيي الألعاب والمدربين، وهو الأمر الذي يساعد على تحقيق استراتيجية المجلس تجاه هذه الفئة سواء بالعمل على تطوير نشاط البراعم والنشء وغرس روح المنافسة بما يقود إلى العمل للوصول إلى المستويات المطلوبة في مثل هذه المنافسات وبجانب صناعة قيادات للمستقبل من خلال الرياضة، ويتم الحرص أيضاً على إقامة هذه المنافسة وفق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

وأشار نبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير إلى أن فعالية مجلس الشارقة الرياضي للألعاب الجماعية والفردية تمثل مواصلة لخطط الإدارة في تنظيم مثل هذه المنافسات التي تستهدف رفع مقدرات هذه الفئات المشاركة من أجل تقديم مواهب جديدة وتعزيز روح التنافس بين الفرق.

وأضاف: تستمر الفعالية لفترة تتجاوز الشهرين، حيث تم التنسيق مع الأندية المشاركة على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة المباريات وفقا للبروتوكولات الصحية.

وأوضح: يشتمل البرنامج في الأسبوع الأول لكل لعبة على الانطلاقة بكرة الطائرة في السادس عشر من يناير 2021 بمباريات مليحة وكلباء على صالة مليحة والذيد والمدام بصالة المدام والبطائح وخورفكان بصالة نادي خورفكان، فيما تنطلق منافسات كرة السلة بمنافسات الأشبال يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمباريات كلباء والشارقة على صالة كلباء والذيد والبطائح على صالة الذيد والمدام ومليحة على صالة نادي المدام، فيما ستبدأ منافسات كرة اليد فئة الأشبال يوم الثامن والعشرين من يناير الحالي بمباريات الشارقة «2» مع البطائح بصالة نادي الشارقة وكلباء ودبا الحصن بصالة نادي كلباء، على أن تكون كرة الطاولة في الثلاثين من يناير الحالي بفئة الناشئين عبر دورة بمشاركة فرق الشارقة والمدام والبطائح بصالة نادي الشارقة ودبا الحصن وخورفكان والذيد بصالة نادي دبا الحصن.

واختتم السيد نبيل محمد عاشور: الهدف مشترك بين المجلس والأندية وهو إنجاح هذه الفعالية الكبيرة وتحقيق المطلوب برفع مستويات اللاعبين وإظهار العديد من المواهب التي ستحرص الأندية على رعايتها وصقلها بما يتوافق مع خطط المجلس في هذا الصدد وتدعيم مسيرة هذه الفئة رياضياً واستفادة الأندية نفسها من مشاركة لاعبيها في المنافسة.

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