إشادة باتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، رئيس الاتحاد العربي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بالإنجازات التي حققها أبطال اللعبة منذ إشهار الاتحاد في مايو 2017، والتي حفلت بالإنجازات الإقليمية والدولية، ما أكسب الاتحاد سمعة طيبة على كافة المستويات. من جهته، قال عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بأن احتفالية اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، بنجمه الذهبي (نمر الحلبة)، تمثل رسالة وفاء لأهل العطاء، وتقديراً للدور الإيجابي الذي قدمه البطل الذهبي داخل الحلبة وخارجها.

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