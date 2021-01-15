4.2 ملايين درهم جوائز سباق مهرجان زايد للمحامل 60 قدماً

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام اليوم في أبوظبي، سباق مهرجان الشيخ زايد التراثي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وتم رصد 4.2 ملايين درهم، جوائز للفائزين في السباق.

تشجيعاً للبحارة الشباب على المشاركة والوجود بفاعلية في الفعاليات التراثية، يشارك في السباق 100 محمل شراعي، يتنافسون لمسافة 22 ميلاً بحرياً، تنطلق من أعلى جزيرة النوف، وصولاً إلى خط النهاية بمقر النادي بكورنيش أبوظبي.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن هذه الرعاية تضاعف من قيمة الحدث وكافة الأحداث التي تقام تحت رعاية سموه.

وقال: النادي حريص على تنظيم السباقات البحرية ضمن الفعاليات التراثية التي تشهدها الدولة وبخاصة مهرجان الشيخ زايد التراثي، في إطار سعي النادي لنشر تراث الآباء والأجداد للأجيال الجديدة، والدور المجتمعي للنادي.

وأضاف: تم رفع قيمة جوائز المهرجان، يأتي من أجل تحفيز جميع البحارة وبخاصة الشباب على المشاركة في المحفل التراثي الكبير، مشيراً إلى أن النادي اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة والوقائية بسبب جائحة «كورونا»، إذ يحرص النادي على تسلم نتائج فحوصات المشاركين وكل القائمين على الحدث قبل انطلاقة السباق بـ 72 ساعة.

وأشار إلى أن جميع المشاركين في السباقات الموسم الحالي حريصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهو ما يساهم في نجاح الفعاليات كافة، معرباً عن ثقته في خروج السباق بالشكل اللائق ووسط منافسة قوية وشريفة من جميع المشاركين.

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