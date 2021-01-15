«شاطئية دبي للتنس» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

تنطلق، اليوم، بطولة دبي المفتوحة لتنس الشاطئية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، في منتجع الحبتور غراند في الميناء السياحي في دبي، بدعم من مجموعة الحبتور الدولية، وبالتعاون مع شركة «ام بور» للخدمات الرياضية، وهي إحدى بطولتين، سينظّمهما اتحاد التنس لتنشيط اللعبة في الدولة، حيث ستقام البطولة الثانية 22 يناير الجاري.

ويشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة ويشرف عليها الحكم العام ميثم محمد حسين، ولجنة حكام التنس في الدولة، وستقام المنافسات ليوم واحد وفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس: إن إقامة البطولة تندرج ضمن دعم اتحاد اللعبة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي انطلقت مؤخراً وتستمر لمدة 45 يوماً، بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة، من أجل تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة، التي تحفل بها الإمارات، وفي إطار التشجيع على ممارسة رياضة التنس الشاطئية واستثمار البنى التحتية المميزة لهذه اللعبة، إضافة إلى تطويرها لتكون إحدى الركائز الأساسية للرياضة في الإمارات.

وتعتبر بطولة دبي المفتوحة لتنس الشاطئية أولى بطولات التنس الشاطئي على مستوى العالم، وهي الأولى ضمن أجندة الاتحاد الدولي للتنس الشاطئي لسنة 2021.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز