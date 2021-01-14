20 فريقاً عالمياً يشاركون في النسخة الثالثة من طواف الإمارات فبراير المقبل

المصدر: وام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة 20 فريقاً عالمياً في منافسات النسخة الثالثة من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021 المزمع انطلاق مراحله في الفترة ما بين 21 إلى 27 فبراير2021، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتأكدت مشاركة فريق البسين فينيكس البلجيكي الأعلى تصنيفاً بين الفرق في الموسم الماضي في الحدث العالمي المرتقب، جنباً إلى جنب مع فرق AG2R سيتروين الفرنسي، وأستانا بريمير تيك الكازاخي، والبحرين فيكتوريوس البحريني، وبورا – هانزغروهي الألماني، وكوفيديس الفرنسي، وديكوينك كويك ستيب البلجيكي، وأي اف اديوكيشن – ونيبو الأمريكي، وجروباما – اف دي جي الفرنسي، وإنيوس جرانديريس البريطاني، وإنترمارشي أريد - وجوبيرت ماتريوكس البلجيكي، وستارت أب نيشن الإسرائيلي، وجامبو فيزما الهولندي، ولوتو سودال البلجيكي، وموفي ستار الإسباني، وبايك اكسشينج الأسترالي، ودي اس ام الألماني، وكوبيكا أسوس الجنوب أفريقي، وتريك سيجافريدو الأمريكي، والإمارات الإماراتي.

وأعلنت الفرق العالمية التحدي في طواف الإمارات عبر 7 مراحل غنية بالمناظر الطبيعية في مختلف إمارات الدولة، بحيث تنطلق في العاصمة أبوظبي وتنتهي فيها أيضا، بمشاركة أسماء عالمية لامعة في رياضة الدراجات الهوائية، وبمتابعة الملايين من محبي هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في النسخة الثالثة من طواف الإمارات السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جامبو فيزما وبطل النسخة الأولى من الطواف، والبريطاني آدم يتس دراج فريق اينوس جرانديريس بطل النسخة الثانية.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة من طواف الإمارات منافسة كبيرة على القميص الأحمر /الترتيب العام/ ما بين البريطاني آدم يتس الفائز بالنسخة الماضية من الطواف، وتاديج بوجاتشر الفائز بطواف فرنسا للدراجات 2020.

وعلى الرغم من تنوع مراحل طواف الإمارات ما بين مسطحة وجبلية، إلا أن الفرصة ستكون كبيرة ومثالية لمتسابقي السبرينت أمثال الأسترالي كاليب ايوان، والإيرلندي سام بينيت، والألماني باسكال أكرمان، والإيطالي اليا فيفياني، والبرتغالي فيرناندو جافيرا.

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