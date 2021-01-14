شارينا تفتتح مهرجان محمد بن زايد للقدرة بلقب السيدات

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توجت الفارسة شارينا أحمد الفلاسي بلقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم في إفتتاح النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة الذي دشن اليوم نشاط قرية الإمارات العالمية للقدرة في الموسم الجديد، وشهد السباق مشاركة 121 فارسة تسابقن على الفوز باللقب الثمين.

ونجحت الفارسة شارينا في إنتزاع اللقب على صهوة "سيرافينو" من إسطبلات المغاوير العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بعد ان قطعت المسافة في زمن وقدره 3:22:06 ساعة، وحلت في المركز الثاني زميلتها من أسطبلات المغاوير أيضا الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة "بركة اليخيدو" بزمن قدره 3:22:29 ساعة، وجاءت ثالثا الفارسة وعد نديم على صهوة "سراب" من اسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:22:35 ساعة.

وعقب إجراءات الفحص البيطري وإعتماد النتيجة رسميا تم تتويج الفائزات بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، أحمد السويدي المدير التنفيذي لإتحاد الإمارات للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم بسباق الاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بمشاركة 174 فارسا وفارسة.

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