انطلاق دوري "أم الإمارات" للجوجيتسو في دبي غداً

المصدر: وام

تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري "أم الإمارات" لجوجيتسو السيدات، بمشاركة نخبة من لاعبات أندية الدولة في مختلف الفئات والأوزان.

وتقام المنافسات بالصالة الرياضية في نادي النصر بدبي، والتي أكملت ترتيباتها اللازمة لتجهيز الأبسطة، ومداخل اللاعبات، ومسارات الخروج، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ومن المنتظر أن يكون دوري "أم الإمارات" لجوجيتسو السيدات أول بطولة في الموسم الرياضي الجديد 2021 وستتنافس فيه اللاعبات المشاركات في ثلاث فئات هي فئة الناشئات تحت 16 عاما، والشابات تحت 18 عاما، والعمومي فوق 18 عاما خلال الفعاليات التي تشهد مشاركة 156 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات على مستوى الدولة.

وأكدت سعادة سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الاتحاد وبدعم متواصل من القيادة الحكيمة، وانطلاقا من إيمانه بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، حريص على توفير كل المقومات التي تكفل لها التفوق في ميدان الجوجيتسو.

وأوضحت أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد يكمن في تطوير مجموعة من اللاعبات القادرات على تمثيل الإمارات بأفضل صورة، والوقوف على منصات التتويج الدولية، وأن تصبحن قدوة للأجيال الجديدة التي تتطلع إلى احتراف هذه الرياضة الرائعة ومواصلة مشوار التألق وتحقيق الأمجاد.

من جهته قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن دوري أم الإمارات للجوجيتسو بنظامه الجديد، يمثل فرصة مثالية للوقوف على المستوى الفني للاعبات وتقييم أدائهن واستعداداتهن لما هو مقبل من منافسات محلية وقارية.

وأضاف أن البطولة التي ستقام بنظام الدوري ستتيح الفرصة أمام المزيد من السيدات اللاتي ينتسبن إلى الأندية والأكاديميات المختلفة للمشاركة والاحتكاك مع لاعبات أكثر خبرة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى الفني للبطولة المحلية الغالية على نفوس كل الإماراتيين.

من ناحيته عبر راشد محبوب القبيسي الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، عن سعادته بالشراكة الناجحة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الاتحاد في نشر اللعبة، وتعاونه التام مع شركاء النجاح من أجل مواصلة التميز وتحقيق أفضل النتائج على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد أهمية المكانة التي تتمتع بها بطولة «أم الإمارات» على مستوى الدولة، خاصة وأنها تحمل اسما غاليا على قلوب كل أبناء الوطن، مشيرا إلى أن البطولة بحد ذاتها تشكل قيمة كبرى للمرأة الإماراتية، والتي لم تترك مجالا إلا وأبدعت فيه، وتركت فيه بصماتها الواضحة.

من جانبها قالت اللاعبة الدولية الصاعدة بلقيس عبد الله صاحبة الإنجازات الدولية الكبرى التي تنافس ضمن فئة تحت 18 عاما عن وزن 48 كجم، إن العودة إلى البساط وأجواء المنافسات من بوابة دوري "أم الإمارات" يبعث على المزيد الفخر والاعتزاز.. مشيرة إلى أنها وكل زميلاتها يشعرن بحماس غير مسبوق لتقديم عرض يليق ومكانة البطولة، واضعة نصب عينيها الفوز بالذهب.

وأضافت أن البطولة هذا العام تتكون من 5 جولات، مما سيعزز من أجواء المنافسة بين عدد أكبر من اللاعبات وخلال فترة زمنية طويلة، بما يستوجب البقاء على استعداد تام وجاهزية عالية للكفاح حتى الرمق الأخير.. مؤكدة أن الفوز بلقب الدوري لن يكون سهلا على الإطلاق، بل سيكون حافلا بالتحديات والمواجهات الحاسمة.

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