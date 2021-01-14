175 دراجاً في سباق نخلة ديرة غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، سباق الدوري المحلي الرابع، الذي يقام غداً بنخلة ديرة بدبي أمام فندق ريو، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ويقام لمسافة 75 كم بمشاركة 5 فئات هي: دراجو الأندية رجال، وتحت 23 سنة، والهواة مواطنين فوق 40 وتحت 40 سنة، وفئة المقيمين، ورصد اتحاد الإمارات للدراجات كل الإمكانيات اللوجستية والفنية المتاحة لضمان نجاح الحدث وتحقيق أهدافه المرجوة.

كما رصدت اللجنة الفنية في الاتحاد تسجيل مشاركة أكثر من 175 دراجاً أكدوا مشاركتهم في السباق الذي قررت له اللجنة المنظمة منح جوائز للثلاثة الأوائل في كل فئة من الفئات الخمس المشاركة في السباق.

ورحب منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، بمثل هذه السباقات التي تظهر روعة الإمارات وما تمتلكه من بنية تحتية ومنشآت عقارية على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن مثل هذه السباقات كونها سباقات رسمية تنافسية بين الدراجين فهي في الوقت نفسه تساهم في الترويج السياحي لدولة الإمارات، كما تمنى بوعصيبة نجاح السباق وخروجه بالشكل اللائق، موجهاً الشكر إلى كل من مجلس دبي الرياضي وشركة نخيل وإلى كافة الجهات الداعمة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وإسعاف دبي.

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