30 مقاتلاً في النسخة الـ15 من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات، اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الـ15 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي ستقام غداً تخليداً لذكرى الراحل عبد المناف نور محمدوف والد بطل العالم في الوزن الخفيف حبيب نور محمدوف، مشيراً إلى أن هذه النسخة ستقام بالتعاون بين «محاربي الإمارات» ومؤسسة «إيجل اف سي» التي يمتلكها حبيب نور محمدوف.

وأكد درويش، أن عبد المناف نور محمدوف يعد من أهم مدربي فنون القتال المختلطة على مستوى العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه في بناء وتأسيس وصقل مهارات نجله حبيب، تاركاً إرثاً خالداً، وأنه على ضوء تلك المكانة التي يحتلها عبد المناف، ونجله بطل العالم حبيب نور محمدوف الذي لم يخسر طيلة حياته أي نزال، كان القرار من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة محاربي الإمارات بإقامة هذه البطولة تخليداً واحتفاء به، وعلى جوائز كبرى للفائزين تصل إلى 150 ألف دولار.

وأوضح، أن هذه النسخة تشمل 15 نزالاً تجمع بين 30 مقاتلاً من 19 جنسية من مختلف قارات العالم.

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