جودو «أبطال الإمارات» 22 يناير في كلباء

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

يستأنف اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برنامج مسابقاته لموسم 2020 – 2021 بإقامة دوري أبطال الإمارات للجودو لفئة الشباب 22 يناير الجاري بصالة نادي اتحاد كلباء، واشترطت اللائحة الفنية والتنظيمية لتلك البطولة العمرية التي تقام بالمنطقة الشرقية على ضرورة إرسال أسماء الأندية والمراكز المشاركة قبل الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 19 الجاري، مع التأكيد على إبراز الأوراق الثبوتية وبطاقة اللاعب وشهادة اللياقة الصحية وشهادة فحص الكورونا عند صعود الميزان الذي تقرر موعده مساء الخميس 20 الجاري بنادي كلباء.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، التي صدرت عند استئناف النشاط بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية في فترة جائحة «كورونا»، وعلى جميع الأندية التأكد من إجراء فحص مخبري (PCR) لكل المعنيين من اللاعبين والإداريين والحكام والأجهزة الإدارية والعاملين والتأكد من سلبية النتيجة من «كوفيد 19»، حفاظاً على سلامة الجميع. وشكر الدرعي أسرة نادي اتحاد كلباء على استضافة تلك الجولة من دوري أبطال الإمارات للجودو، متمنياً أن تخرج المسابقة كما خطط لها بهدف اكتشاف مواهب جديدة تشكل تدعماً للمنتخبات الوطنية.

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