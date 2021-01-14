48 ساعة على انطلاق مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي- علي الظاهري

بدأ العد التنازلي لانطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الذي يدشن نسخته الرابعة، بعد غد السبت، حيث سيكون أهل الهجن ومحبو رياضة الآباء والأجداد، على موعد جديد مع المهرجان السنوي، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. ويعتبر الحدث أحد أبرز ملتقيات الهجن على مستوى الهجن، نظراً لما يتميز به الحدث من قيمة معنوية كبيرة، فضلاً عن الجوائز المالية والعينية الضخمة، التي ستكون في انتظار الفائزين.

وتشهد النسخة الرابعة، إقامة 326 شوطاً، بواقع 121 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و205 شوطاً لهجن أبناء القبائل، ستقام على مدار 12 يوماً من الإثارة والتشويق، وتم تخصيص 20 رمزاً لهجن أبناء القبائل، بداية من سن الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حتى الوصول إلى مسك الختام في سن الحول والزمول، الذي سيكون التنافس المثير فيه على سيفي سمو ولي عهد دبي للحول، في فئتي الإنتاج والمفتوح، إضافة إلى خنجري الزمول لفئة الإنتاج والمفتوح.

وسيتضمن المهرجان هذا العام، العديد من الفعاليات والبرامج، حيث سيتخلله إقامة ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إضافة إلى مزاد المرموم الثامن للإنتاج الشخصي في سن الفطامين.

ترتيبات

وأكد علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، اكتمال ترتيبات استضافة الحدث، الذي يعتبر أحد أهم المهرجانات خليجياً، في عالم سباقات الهجن، مثمناً الدعم الكبير من راعي الحدث، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، ما يسهم في تطوير رياضة الأصايل وازدهارها باستمرار.

وطالب بن سرود جميع المشاركين والحضور والزوار، بضرورة التقيد بالتعليمات، وكافة الإرشادات، في ظل الوضع الراهن، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، والالتزام بالإجراءات الصحية.

ملتقى

وقال سالم بن متعرض العفاري، مالك ومحلل سباقات هجن، أن دانة الدنيا على موعد مع التحدي والإثارة في النسخة الرابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والذي يحمل تشويقاً وإثارة، لا سيما أنه يعتبر الملتقى الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ والأمراء لهذا الموسم، والثاني بالنسبة لأبناء القبائل، بعد منافسات مهرجان زايد الكبرى، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز