«دبي كايت سيرف» تجتذب النجوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اجتذبت منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف» عدداً من نجوم هذه الرياضة العالميين وفي مقدمتهم البطل العالمي في فئة هايدروفويل السلوفيني توني فوديسيك، والذي شارك للمرة الأولى في البطولة والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء يومي الجمعة والسبت الماضيين بنجاح، وبمشاركة أكثر من 100 متسابق ومتسابقة يمثلون 30 دولة حول العالم، إضافة إلى أبطال الإمارات.

وأبدى البطل العالمي في فئة هايدروفويل توني فوديسيك سعادته الكبيرة بالحضور من سلوفينيا والمشاركة في البطولة، وقال: لم أتردد لحظة في القدوم إلى الإمارات برفقة والدتي من أجل المشاركة وأيضاً الاستمتاع بأجواء أجمل شتاء في العالم.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة البطل العالمي السلوفيني فوديسيك وكل الأبطال العالميين في رياضة كايت سيرف، مبيناً أن بطولة دبي المفتوحة وبعد السمعة والصيت الذي حققته باتت هدفاً لكل نجوم هذه الرياضة.

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