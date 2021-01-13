الفراعنة يفتتحون مونديال اليد بفوز كبير على تشيلي

المصدر: د ب ا

استهل المنتخب المصري لكرة اليد مسيرته في بطولة العالم الـ27 بفوز مستحق 35 / 29 على نظيره التشيلي اليوم الأربعاء في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي.

وعلى الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، قدم الفريقان عرضا قويا على مدار شوطي المباراة وإن كان التفوق للمنتخب المصري (أحفاد الفراعنة)، الذي أنهى الشوط الأول لصالحه 18 / 11 ثم حسم المباراة بنتيجة 35 / 29 .

ووضع المنتخب المصري بهذا الفوز قدما في الدور الثاني (الدور الرئيسي) حيث يقضي نظام البطولة، التي تقام بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى بتأهل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في كل مجموعة بالدور الأول إلى الدور الرئيسي الذي يقام بمشاركة 24 منتخبا.

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