إلغاء نهائيات آسيا لكرة الصالات والشاطئية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أسفرت نتيجة تصويت أعضاء لجنة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إلغاء نهائيات القارة في اللعبتين، والبحث عن معايير أخرى في تحديد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم لكرة الصالات والشاطئية.

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية الأصوات لإلغاء البطولتين بحسب معلومات حصل عليها "البيان الرياضي" في اليوم الأخير للمهلة التي حددها الاتحاد الآسيوي لأعضاء اللجنة، وكان من المقرر أن تقام نهائيات آسيا لكرة قدم الصالات في الكويت في مارس المقبل بمشاركة 16 منتخباً بينهم 5 منتخبات عربية هي الكويت والسعودية والبحرين ولبنان وسلطنة عمان التي تشارك لأول مرة ويتأهل منهم 5 منتخبات لنهائيات كأس العالم التي تقام في ليتوانيا سبتمبر هذا العام،

وجرى التصويت حول إقامة البطولة في موعدها أو تأجيلها أو إلغائها علماً انها تأجلت مرتين من العام الماضي، وذهب التصويت إلى إلغائها ومعها نهائيات كرة القدم الشاطئية المقررة في تايلاند في مايو المقبل ويشارك فيها منتخب الامارات المصنف ثالث آسيا، ويتأهل 3 منتخبات منها إلى نهائيات كأس العالم.

وسوف يقوم الاتحاد الآٍسيوي بوضع معايير جديدة لتحديد المتأهلين لنهائيات كأٍس العالم في اللعبتين، وبدأت الامارات تحركات قوية فيما يخص إلغاء بطولة آسيا للكرة الشاطئية عبر كل من علي حمد البدواوي رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية وخميس الشامسي عضو لجنة كرة القدم والشاطئية في الاتحاد الآسيوي ليكون منتخب الامارات بين المتأهلين مباشرة لكأٍ العالم بحكم ترتيبه في التصنيف القاري كثالث آسيا.

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