فيكتور يودع «ماسترز» الجودو

المصدر: (الدوحة - البيان الرياضي)

ودع لاعبنا فيكتور المصنف الـ 20 في وزن تحت 73، أمام اللاعب الأوزبكي توريف خيكمتلوخ المصنف الثامن في آخر دقيقة في مباراته ظهر أمس ضمن مباريات الدور التمهيدي الـ 32 لبطولة الدوحة للماسترز للجودو التي ينظمها الاتحاد القطري للتايكواندو والجودو والكاراتيه، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو والتي افتتحت أول من أمس. وبذل فيكتور جهوداً كبيرة بالرغم من ابتعاده عن المنافسات الرسمية لعام كامل بسبب جائحة الكورونا، إلا أن مستواه بالرغم من تلك الظروف يبشر بنتائج إيجابية خلال المشاركات المقبلة.

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