غريغ بطل سباق نخبة «السلم للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

توّج السلوفيني غريغ بول دراج نادي شباب الأهلي بالمركز الأول في سباق «النخبة» للدراجين المحترفين، ضمن النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- المشتريات والتمويل.

وحقق غريغ بول المركز الأول، بعد منافسة قوية في السباق، الذي بلغت مسافته 160 كلم، وجاء يوسف ميرزا وخالد معيوف من فريق «ووش» في المركزين الثاني والثالث، وعلى صعيد مجموع نتائج الفرق، احتل «ووش» المركز الأول، يليه شباب الأهلي ثانياً والوثبة ثالثاً.

وفي ختام السباق، قام عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بتتويج الفائزين في سباقات: النخبة للرجال، وسباق الهواة الإماراتيين وسباق الدراجات الصحراوية وسباق الإماراتيات الهواة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة: ماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، رامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية.

تكريم

كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم الجهات الداعمة للحدث، وهي: شرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، اتحاد الإمارات للدراجات، الاتحاد البحريني للدراجات، والنادي الكويتي للدراجات.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي أن البطولة حققت أهدافاً عديدة، حيث تسهم في نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في المجتمع، ورفعت مستوى رياضيينا من أبناء الوطن والمقيمين، كما أهلت كوادر وطنية شابة تعمل في جميع نواحي التنظيم، مؤكداً فخره بأن العاملين في جميع لجان البطولة هم من أبناء الوطن، الذين يمتلكون خبرات كبيرة أهلتهم لتنظيم الحدث، قائلاً: «ونحن نعيش تفاصيل النسخة الخامسة من البطولة، فإن الجميع يلمس على أرض الواقع حجم التميز في التنظيم والجهد الكبير من جميع أعضاء فرق العمل، وهو إنجاز إداري يحسب لهذه البطولة».

ثقة

وذكر السلوفيني غريغ بول دراج فريق شباب الأهلي، أن فوزه بسباق النخبة، ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية تحقق بفضل العمل الجماعي، والتعاون الجيد بين أعضاء الفريق على طول السباق وخصوصاً في بعض المواقف الصعبة التي واجهها، مشيراً إلى أنه كان واثقاً من الفوز بالرغم من المنافسة القوية، وقال: قمنا بتحضيرات جيدة، واجهنا المواقف الصعبة بثقة وعزيمة، وتحكمنا في مجريات السباق بالشكل المطلوب وخصوصاً في الأمتار الأخيرة، ما ساعدني على أخذ المكان المناسب للانطلاق، وانتزاع المركز الأول.

ونالت البطولة إشادة من الدراجين الخليجيين، الذين شاركوا في سباق النخبة للرجال، وعبر البحريني علي حسن، عن سعادته بالمشاركة، قائلاً: أصبحت المشاركة في هذا السباق هدفاً سنوياً لنا، والكل يتطلع دائماً لتقديم أقصى طاقته وتحقيق أفضل النتائج، الأجواء رائعة للغاية واللقاء الأخوي التنافسي الرياضي ممتع للغاية.

نخبة السيدات

ويستكمل برنامج بطولة السلم للدراجات الهوائية، بإقامة سباق النخبة للسيدات في شهر فبراير المقبل، حيث سيتم الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، وهو الحدث الذي يعتبر تجريبياً في هذه النسخة في ظل النجاحات، التي يحققها سباق الهواة الإماراتيات. وشهد الموسم الحالي إقامة سباق الهواة الإماراتيين والسباق الصحراوي، إلى جانب محطات تأهيلية عدة، ليكون الحدث الأبرز على صعيد الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة.

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