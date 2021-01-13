3 فعاليات لـ «أكاديمية فاطمة بنت مبارك»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يشهد شهر يناير الجاري العديد من الفعاليات الرياضية، الثقافية والاجتماعية التي تحرص أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على تنظيمها في العاصمة أبوظبي، بحيث تتناسب مع اهتمامات السيدات الرياضيات من كافة الأعمار والجنسيات.

وتهدف من وراء هذا التنظيم إلى التشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي لأفراد المجتمع، الفعالية الأولى ستنطلق اليوم وهي بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينغ للسيدات في مركز خليفة الدولي بمدينة زايد الرياضية، ثم سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري الجمعة 22 يناير الجاري، والفعالية الثالثة ستقام في 27 يناير الجاري سباق الكارتينج الأول من نوعه بطول 1.2 كم.

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