صدارة ثنائية لدوري شباب اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

منح فارق الأهداف فريق الشارقة صدارة دوري شباب اليد، في ختام الجولة الثالثة التي أقيمت أول من أمس، بـ 6 نقاط، في الوقت الذي رفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط أيضاً ليشارك الشارقة الصدارة عقب فوزه العريض على النصر بنتيجة 42 / 30، ولعب كل منهما جولتين في البطولة التي تشهد مشاركة 5 فرق بعد اعتذار بني ياس عن عدم المشاركة.

واحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 5 نقاط من ثلاث جولات، واحتل العين المركز الرابع برصيد 4 نقاط من جولتين، واحتل الوصل المركز الخامس ولم يتذوق حلاوة الفوز في جولاته الثلاث، وتقام الجولة الرابعة قبل الأخيرة للدور الأول الاثنين المقبل، والتي يلتقي فيها شباب الأهلي مع الشارقة بقلعة الفرسان، ويستضيف النصر فريق العين، ويغيب عن الجولة فريق الوصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز