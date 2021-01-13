«المواي تاي والكيك بوكسينغ» يحتفي بـ «نمر الحلبة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفل اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، على مسرح فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بإنجازات إلياس حبيب علي «نمر الحلبة» لاعب منتخب الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ الدولي نجم موسم 2020، تقديراً وعرفاناً لإنجازاته الذهبية التي حققها منذ إشهار الاتحاد في مايو 2017، وحضر الحفل عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد إبراهيم المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبد الله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وطارق المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ.

من جانبه، قدم طارق المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه الكبير والمتواصل لدفع مسيرة الاتحاد إلى الأمام وتقدمه، مشيراً للتحديات التي واجهت الرياضة في 2020 بسبب الصعوبات التي فرضتها جائحة «كورونا» على العالم أجمع وفي جميع القطاعات بشكل عام، والقطاع الرياضي بشكل خاص، مؤكداً أن الاتحاد برئاسة عبد الله سعيد النيادي استطاع تحقيق إنجازات ونجاحات متواصلة ومكتسبات كبيرة دون الالتفات إلى عوائق الإغلاق التي تمت وفرضتها الجائحة.

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